جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الماريجوانا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جمارك مطار الغردقة الدولي



ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا اشتبه بسطاوي أبو المجد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألماني الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة رضوان أبو القاسم وشنودة عبداللطيف تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

جهود جمارك مطار الغردقة في تفتيش حقائب المسافرين

قام محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة بتكليف محمود أحمد خميس بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر وعدد من السجائر الملفوفة بالماريجوانا بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز محمود خميس تحت اشراف سامي جمال رئيس قسم في حضور وليد السيد زياده من الأمن الجمركي

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والتنسيق مع الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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