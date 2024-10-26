القومي للبحوث الفلكية: السبت 1 مارس أول أيام رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - أعلن الدليل الفلكي الصادر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عن موعد شهر رمضان 2025.

البحوث الفلكية: 3 نوفمبر غرة جمادى الأولى دار الإفتاء: الجمعة غرة شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا

شهر رمضان 1446 هجريًّا

ووفقًا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريًّا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية).

هلال رمضان 2025

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة)

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ماعدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1446 هجريًّا فلكيًّا يوم السبت 1 مارس 2025.

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