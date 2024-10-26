الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

2 مليار دولار».. وزير الخارجية: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
2 مليار دولار».. وزير الخارجية: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا - أخبار كلمتك

2 مليار دولار».. وزير الخارجية: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، أن هناك زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني في القاهرة: «بحثت مع وزير الخارجية الأوكراني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات»، متابعًا: «ونتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع أوكرانيا إلى 2 مليار دولار».

وتابع وزير الخارجية، أن هناك سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات، وتعد مصر من أهم المقاصد السياحية لأوكرانيا»، مضيفًا: «كما تناول أوضاع الطلبة المصريين في أوكرانيا وتقديم الدعم لهم.

وواصل: «مصر تدين كل أشكال التصعيد في المنطقة»، مشددًا على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان كفيل بوقف التصعيد في المنطقة.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يدين التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان

وزير الخارجية القطري: ندين الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة والقصف المتعمد للمستشفيات

هجوم صاروخي يجبر وزير الخارجية الأمريكى على الاحتماء داخل ملجأ في إسرائيل

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

رئيس الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية بمنشآت الهيئة في سيناء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق