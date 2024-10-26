2 مليار دولار».. وزير الخارجية: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، أن هناك زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني في القاهرة: «بحثت مع وزير الخارجية الأوكراني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات»، متابعًا: «ونتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع أوكرانيا إلى 2 مليار دولار».

وتابع وزير الخارجية، أن هناك سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات، وتعد مصر من أهم المقاصد السياحية لأوكرانيا»، مضيفًا: «كما تناول أوضاع الطلبة المصريين في أوكرانيا وتقديم الدعم لهم.

وواصل: «مصر تدين كل أشكال التصعيد في المنطقة»، مشددًا على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان كفيل بوقف التصعيد في المنطقة.