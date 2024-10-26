رئيس مجلس النواب يهنئ محمد اليماحى لفوزه برئاسة البرلمان العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في برقية التهنئة، عن خالص التهنئة القلبية، قائلًا: «ثقة غالية مستحقة صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، وأتمنى لكم السداد والتوفيق في مهمتكم الجديدة»، مؤكدًا على أهمية دعم آليات العمل البرلماني المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون الثنائي بين مجلس النواب والبرلمان العربي.

كما توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة فوز مرشحها برئاسة البرلمان العربي.