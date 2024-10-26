بعد إغلاقه 13 عاما.. رئيس الوزراء يفتتح «ممشى بورتوفيق» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة السويس، بافتتاح ممشى بورتوفيق المُطل على المجرى الملاحي لقناة السويس.

رافق رئيس الوزراء، خلال الافتتاح، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء أركان حرب هشام شندي، قائد الجيش الثالث الميداني، وعدد من المحافظين السابقين لمحافظة السويس وهم، اللواء سيف الدين جلال، اللواء عربي السروي، واللواء أحمد حلمي الهياتمي.

وشرح اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس بعد إزاحة الستار أعمال التطوير التي تمت بالمشروع، الذي يمتد من مسجد بدر وحتى الأثر التاريخى بطول 1300 متر.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تمت خلال وقت قياسي مدته نحو 60 يومًا، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والجيش الثالث الميداني، موضحًا أن أعمال التطوير تضمنت تجديد النصب التذكاري وإزالة التشوهات والكتابات الموجودة عليه وإعادته الى وضعه الأصلي.

وأكد المحافظ، أن أعمال تطوير الممشى تضمنت أيضًا تركيبات الإنترلوك والبلدورة وللمشايات والحدائق، وتنظيف وإزالة المخلفات حول المنطقة السياحية وإزالة الأرصفة المتهالكة بإجمالي مساحة 2500 م2، فضلًا عن أعمال دهانات السور الحديد الكريتال بإجمالي 700م2 وعمل البياض الأسمنتي المُلون بنفس شكل الحجر، .

وتابع اللواء الشاذلي أن أعمال التطوير اشتملن إضافة بانوهات من الحديد الكريتال على الحواجز الأسمنتية للحماية بإجمالي 900م2، إلى جانب تركيبات سور من السلك الشبكي بإجمالي 600 م2، وتركيب بوابات جديدة لدخول السيارات وأخرى للأفراد أمام مبنى التدريب ونادي هيئة قناة السويس، وبناء الحواجز بصورة مُطابقة لشكل الحواجز الموجودة ودهانها بنفس الشكل المطلوب، وبناء سور خرساني جديد مُطابق لسور نادي هيئة قناة السويس بطول 30م، وتركيب كاميرات مُراقبة مُتقدمة للممشى بمسافة مراقبة 1200م، وبناء غُرف تفتيش أمنية بجانب البوابات.

وأكد المحافظ، حرصه على ضرورو متابعة تطوير النصب التذكاري وممشى بورتوفيق لتعود المنطقة مرة أخرى متنفسا حيويا لأهل محافظة السويس بعد فترة إغلاق دامت أكثر من 13 عامًا.

ويعتبر النصب التذكاري ببورتوفيق عبارة عن مسلة حجرية نقش على قاعدتها تكريم باللغة الإنجليزية للضباط والجنود الهنود الذين قتلوا في حملة سيناء وفلسطين خلال الحرب العالمية الأولى.