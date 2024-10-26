«سكن لكل المصريين».. طريقة حجز وشروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يترقب العديد من الشباب والأسر المصرية بدء فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» المقرر لها في نوفمبر المقبل، والتي تشمل نحو 70 ألف وحدة سكنية في أماكن مختلفة بمحافظات مصر.

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تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح جديد يشمل 70 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مقسمين إلى 60 ألف وحدة لفئات محدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.

وأضاف وزير الإسكان، أن مساحات الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد تتراوح بين 90 متر2 إلى 110 متر2، لافتًا إلى أن الأسعار تختلف من وحدة إلى أخرى بحسب دخل المتقدم الشهري وحجم الأسرة.

شروط التقديم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ووضعت وزارة الإسكان والمرافق، بعض الشروط الخاصة بالتقديم والتي يجب أن تتوفر في المتقدم وتأتي كالآتي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عاما.

- يشترط على المتقدم ألا يكون استفاد هو أو أفراد أسرته من قبل من الوحدات السكنية التابعة لمشاريع الإسكان الاجتماعي.

- يجب أن يناسب الدخل الشهري للمتقدم الحدود التي وضعتها الوزارة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

رابط وخطوات التقديم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وذكرت وزارة الإسكان خطوات التقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال الضغط هنــــا.

- اضغط على استعلام عن وحدات سكنية، واختر المشروع السكني المناسب والمحافظة التابع لها.

- أدخل البيانات المطلوبة واضغط على إنهاء.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن الطرح الجديد والتي جاءت على النحو التالي: «مدينة بدر - 15 مايو - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - مدينة العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة - العبور».