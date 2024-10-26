رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين صناعة الطلمبات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لدفع العمل في القطاعات المُنتجة لمكونات المشروعات المختلفة، خاصةً تلك التي تُستخدم في مشروعات البنية التحتية مثل الطلمبات المستخدمة في مياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء، اليوم، لمقر الشركة المصرية الألمانية للمضخات «روهربمبن مصر» في السويس، حيث أشار إلى أهمية توطين صناعة الطلمبات لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور مهندس محمد حسن شحاتة، مدير عام الشركة، الذي أوضح أن الشركة تأسست عام 2006 وتعمل على تصميم وتصنيع وتجميع واختبار عدة أنواع من المضخات وفقاً لأحدث المعايير العالمية، من ضمنها المضخات الطاردة المركزية، وطلمبات المياه، والمضخات المستخدمة في إطفاء الحرائق، إضافةً إلى خدمات الصيانة والتشغيل، وأن «روهربمبن مصر» تُنتج سنويًا نحو 520 مضخة محلية الصنع، وتبلغ نسبة التصنيع المحلي لبعض الطرازات 75%.

وأشار شحاتة، إلى نجاح الشركة في اعتماد مصنعها في السويس كأول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج طلمبات الحريق بنسبة تصنيع محلي 100%، حيث يتم تصدير المنتجات إلى دول مثل ألمانيا، والبرازيل، والمكسيك، كما تتعاون الشركة مع شركات قطاع البترول المصرية للتوسع في التصدير للأسواق العالمية.

وأوضح أن خطط الشركة للعام المقبل تشمل التوسع في توريد المضخات لقطاعات جديدة مثل التعدين وتحلية المياه، ودعم مشاريع البنية التحتية الوطنية مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق ومترو أبوقير.

وأشار مدير عام الشركة إلى دور «روهربمبن مصر» في تنظيم ورش عمل لمهندسي شركات القطاع وطلاب كليات الهندسة، وذلك بهدف تزويد الكوادر الشابة بالمهارات اللازمة لسوق العمل. وأثنى شحاتة على الدعم الكبير الذي تلقته الشركة من رئيس الوزراء في تذليل العقبات، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالتوسع الإنتاجي للشركة.

من جهته، أعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن دعمه لخطط الشركة في التوسع الصناعي وزيادة الأعمال، مؤكداً حرص الدولة على توفير كل سبل الدعم المطلوب للمصانع الوطنية.