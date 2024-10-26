وزير الخارجية: مصر تؤيد التوصل لحل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين بالخارج، أننا نجدد دعوة مصر للعمل على التوصل إلى حل سياسي مقبول للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني في القاهرة: أن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية، كما نسعى للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في إطار صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وأوضح وزير الخارجية، أن إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان كفيل بوقف التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تدين كافة أشكال التصعيد في المنطقة.