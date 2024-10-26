البيئة تواصل فعاليات مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» في جامعة الأزهر بأسيوط (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:49 مساءً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" بجامعة الأزهر الشريف، حيث تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وعدد من الفعاليات التوعوية على مدار 3 أيام بجامعة الأزهر بأسيوط.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى ضمن الجهود التوعوية لوزارة البيئة، لطلاب الجامعات من خلال أنشطة وبرامج توعوية متنوعة من أجل إشراكهم وإبراز دورهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية المختلفة، وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على دعم الوزارة المتواصل لأفكار وابتكارات الشباب لخلق حلولًا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا.

تنظيم مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار “صحتنا من صحة كوكبنا”

وانطلقت الفعاليات بتنظيم مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار "صحتنا من صحة كوكبنا"، شارك فيه ٥٨٠ طالب وطالبة، وقد بلغت مسافة الماراثون ٥ كيلو متر، وللطالبات ٣ كيلو متر تقريبًا، بهدف نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

وتتضمن الأنشطة التوعوية محاضرات وندوات علمية تتناول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية وإلقاء الضوء حول ما تمتلكه مصر من محميات طبيعية، كما تجوب الكليات المختلفة بجامعة الأزهر (بنين وبنات) قوافل توعوية على مدار 3 أيام، وتنفيذ عدد من حملات زراعة الأشجار داخل الجامعة.

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