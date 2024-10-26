الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

البيئة تواصل فعاليات مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» في جامعة الأزهر بأسيوط (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البيئة تواصل فعاليات مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» في جامعة الأزهر بأسيوط (صور) - أخبار كلمتك

البيئة تواصل فعاليات مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» في جامعة الأزهر بأسيوط (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:49 مساءً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" بجامعة الأزهر الشريف، حيث تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وعدد من الفعاليات التوعوية على مدار 3 أيام بجامعة الأزهر بأسيوط.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى ضمن الجهود التوعوية لوزارة البيئة، لطلاب الجامعات من خلال أنشطة وبرامج توعوية متنوعة من أجل إشراكهم وإبراز دورهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية المختلفة، وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على دعم الوزارة المتواصل لأفكار وابتكارات الشباب لخلق حلولًا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا. 

d70c9c6a37.jpg
81d8eb608f.jpg
1b8c81f14f.jpg
ae6c4fb267.jpg

تنظيم مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار “صحتنا من صحة كوكبنا”

وانطلقت الفعاليات بتنظيم مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار "صحتنا من صحة كوكبنا"، شارك فيه ٥٨٠ طالب وطالبة، وقد بلغت مسافة الماراثون ٥ كيلو متر، وللطالبات ٣ كيلو متر تقريبًا، بهدف نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات. 

وتتضمن الأنشطة التوعوية محاضرات وندوات علمية تتناول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية وإلقاء الضوء حول ما تمتلكه مصر من محميات طبيعية، كما تجوب الكليات المختلفة بجامعة الأزهر (بنين وبنات) قوافل توعوية على مدار 3 أيام، وتنفيذ عدد من حملات زراعة الأشجار داخل الجامعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الشبورة سبب ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق