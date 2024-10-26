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وزير العمل يسلم عقود للشباب الراغبين بالعمل في دولة الإمارات - أخبار كلمتك

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وزير العمل يسلم عقود للشباب الراغبين بالعمل في دولة الإمارات - أخبار كلمتك

وزير العمل يسلم عقود للشباب الراغبين بالعمل في دولة الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - سلم محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، عقود عمل في دولة الإمارات المتحدة، لمجموعة من الشباب، كانوا قد تقدموا للحصول على هذه الفرص، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، ووفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي برئاسة المستشار منال عبد العزيز، وذلك على مهنتي «نجار وحداد مُسلح»، برواتب تصل إلى 1700 درهما كل شهر، حيث اجتاز المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة، الاختبارات التي شهدها مركز تدريب مهني بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لتحديد مستوى المهار، بالتعاون مع شركات إماراتية.

وقال الوزير محمد جبران: إن ما يحدث اليوم، تأكيد عملي يعكس حرص الوزارة على توفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة، ومؤهلة للعمل، طبقاً لاحتياجات سوق العمل الخارجي، وأوضح أن عمليات الاختبارات، والتوعية التي تقوم بها الوزارة هدفها الحفاظ على حقوق العامل وحمايته، وفي الوقت ذاته صناعة عامل على دراية وعلم ووعي بتشريعات العمل داخل البلد الذي سوف يعمل فيه، وهو ما يأتي في صالح صاحب العمل أيضا.

وزير العمل يُسلم عقود لشباب للعمل في دولة الإمارات
وزير العمل يُسلم عقود لشباب للعمل في دولة الإمارات

ووجه الوزير الشباب إلى أن يكونوا سفراء لبلادهم في الخارج، وأن يتأكدوا أنهم يحظون بالتواصل، و بكل الدعم والمتابعة من بلدهم الحريصة دائما على توفير فرص عمل لائقة لهم في الداخل والخارج، وكذلك «حياة كريمة» تعود بالنفع عليهم، وعلى وطنهم مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة، وتنسيقًا مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، في توفير فرص عمل للشباب المصري في عددِ من الدول العربية، والأوروبية..

وزير العمل يُسلم عقود لشباب للعمل في دولة الإمارات
وزير العمل يُسلم عقود لشباب للعمل في دولة الإمارات
وزير العمل يُسلم عقود لشباب للعمل في دولة الإمارات
وزير العمل يُسلم عقود لشباب للعمل في دولة الإمارات
وزير العمل يُسلم عقود لشباب للعمل في دولة الإمارات
وزير العمل يُسلم عقود لشباب للعمل في دولة الإمارات

ونظمت لقاء تسليم العقود اليوم، الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، والتي تواصلت هاتفيًا، مع الشباب الذين تقدموا على هذه الفرص الجديدة أو سجلوا بياناتهم في قاعدة البيانات التي ُتدشنها الوزارة، بتوجيه مستمر من الوزير جبران، وذلك بشأن التواصل مع الشباب الراغب في العمل بالخارج.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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