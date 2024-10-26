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حملة 100 يوم صحة: تقديم أكثر من 135.7 مليون خدمة مجانية - أخبار كلمتك

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حملة 100 يوم صحة: تقديم أكثر من 135.7 مليون خدمة مجانية - أخبار كلمتك

حملة 100 يوم صحة: تقديم أكثر من 135.7 مليون خدمة مجانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:23 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 135 مليون و715 ألفًا و325 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 25 أكتوبر، وفي إطار مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان»

حملة 100 يوم صحة 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 545 ألفًا و278 خدمة، مضيفًا أنه وفقًا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة» قدمت 49 ألفًا و744 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت 147 ألفًا و600 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 45 ألفًا و511 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 13 ألفًا و963 خدمة، بالإضافة لتقديم 43 ألفًا و122 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 15 ألفًا و79 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 122 ألفًا و47 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 34 ألفًا و699 خدمة.

وقال «عبد الغفار»: إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و300 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 1314 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 27 ألفًا و104 خدمات.

حملة 100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ41 ألفا و795 مواطنا

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ41 ألفًا و795 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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