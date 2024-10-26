رئيس الوزراء: تخصيص 100 مليون جنيه لتطوير قصر ثقافة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:23 مساءً - أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توجيه وزارة التخطيط بتوفير 100 مليون جنيه لتطوير قصر ثقافة محافظة السويس ليكون هدية من الحكومة لأبناء المحافظة.

اعمال تطوير قصر ثقافة السويس

وأشار مدبولي خلال تصريحات إعلامية علي هامش الجولة التفقدية التي أجراها بمحافظة السويس، إلي قيام الحكومة بتنفيذ ما يزيد على 13 الف وحدة سكنية في اطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري، بمحافظة السويس.

بناء المدارس اليابانية

وأوضح مدبولي أن المدارس المصرية اليابانية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها مدارس شديدة التميز.

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