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رئيس الوزراء: تجربة المدارس اليابانية التي وجه بها الرئيس السيسي شديدة التميز - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: تجربة المدارس اليابانية التي وجه بها الرئيس السيسي شديدة التميز - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: تجربة المدارس اليابانية التي وجه بها الرئيس السيسي شديدة التميز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم تنفيذ ما يزيد على 13 ألف وحدة سكنية، في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» بالسويس.

وأكد مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب جولته ب جولته التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، أن مجمع السويس الطبي يقدم خدمات طبية متقدمة، موضحا أن تجربة المدارس اليابانية التي وجه بها الرئيس السيسي شديدة التميز.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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