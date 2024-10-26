رئيس الوزراء: تجربة المدارس اليابانية التي وجه بها الرئيس السيسي شديدة التميز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم تنفيذ ما يزيد على 13 ألف وحدة سكنية، في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» بالسويس.

وأكد مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب جولته ب جولته التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، أن مجمع السويس الطبي يقدم خدمات طبية متقدمة، موضحا أن تجربة المدارس اليابانية التي وجه بها الرئيس السيسي شديدة التميز.