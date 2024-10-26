رئيس الوزراء: تخصيص 100 مليون جنيه لتطوير قصر ثقافة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:16 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «إنه تم تنفيذ ما يزيد على 13 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة السويس».

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لتطوير قصر ثقافة السويس، لافتا إلى أنه لا يوجد محافظة في مصر إلا وبها مشروعات تنموية، وجاء ذلك خلال تصريحاته الصحفية