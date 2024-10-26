مصادر: عودة التوقيت الشتوي يوفر على الدولة 150 مليون دولار سنويًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - أكدت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن تطبيق التوقيت الشتوي سيساهم في توفير أكثر من 25 مليون دولار من استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بالإضافة إلي تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 1% مما يودي إلي توفير حوالي أكثر من 150 مليون دولار سنويا.

وأضافت المصادر أن 40% من دول العالم تعمل بالتوقيت الشتوي، كما تعمل به 72 دولة حول العالم.

وأكدت المصادر لـ"كلمتك"، أن عودة التوقيت الشتوي له فوائد اقتصادية في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا في ظل نقص انتاج وزارة البترول من الغاز الطبيعي وتقلص الإنتاج بحقل ظهر.

وأوضحت المصادر أن التوقيت الشتوي يؤدي إلى تقصير النهار بحيث سيصل النهار في التوقيت الشتوي الي نحو 11 ساعة بينما سيطول الليل ليصل 13 ساعة وبالتالي سيتم ترشيد استهلاك الكهرباء حيث تشرق الشمس مبكرًا.

ترشيد الغاز بمحطات الكهرباء

وأضافت المصادر إن الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس" تضخ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المستورد، إلى الشبكة القومية للغاز وذلك لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود التي تستخدمه يوميا.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة البترول تعاقدت علي 26 شحنة غاز مسال جرى التعاقد وتم استلام جزء منها وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود في فصل الشتاء.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ليل الخميس/الجمعة المقبل حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

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