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مدبولي يغير مسار جولته لتفقد مشروع ترميم قصر ثقافة السويس - أخبار كلمتك

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مدبولي يغير مسار جولته لتفقد مشروع ترميم قصر ثقافة السويس - أخبار كلمتك

مدبولي يغير مسار جولته لتفقد مشروع ترميم قصر ثقافة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتغيير مسار الجولة التفقدية بمحافظة السويس اليوم، حيث توجَه إلى "قصر ثقافة السويس" وذلك لتفقد أعمال الترميم والتطوير بالقصر والتي توقفت منذ فترة.

وفي بداية التفقد، أوضحت مديرة قصر الثقافة أن توقف أعمال الترميم والتطوير جاء نتيجة الاحتياج إلى الموارد المالية، والتأخر عن دفع مستحقات الشركة المنفذة للأعمال، والتي تصل إلى 100 مليون جنيه.

وفي ضوء ذلك، كلّف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتوفير 50 مليون جنيه للشركة المنفذة للأعمال بقصر ثقافة السويس، من احتياطي الموازنة، على أن تتحمل باقي التكلفة، التي تبلغ 50 مليون جنيه أيضا، وزارة التنمية المحلية ومحافظة السويس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام بعودة القصر لممارسة دوره الطبيعي في نشر الثقافة، وتعزيز الهوية المصرية، وتقديم مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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