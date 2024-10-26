محافظ الجيزة يلتقي المواطنين ويستمع لشكواهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بمراكز ومدن منشاة القناطر وكرداسة وأبو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط وأطفيح والواحات البحرية للوقوف علي الشكاوي والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذًا للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع الي شكواهم.



وقد جاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية شكاوى تتعلق باستكمال إجراءات التصالح وإيقاف رخصة بناء بقرى جزاية والمناشي وذات الكوم وبرقاش بمركز منشاة القناطر والحصول على نماذج التصالح في مخالفات البناء بقرى بشتيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم وإصدار شهادات البيانات ورفع مخلفات القمامة بقرى الحرانية وشبرامنت والمنوات بمركز أبو النمرس وشكوى من قيام مواطن بتربية المواشي بالعقار مما يؤثر على الصحة العامة ويبعث روائح للوحدات السكنية المجاورة بقرية الشيخ عتمان وإصدار رخصة بناء بمواصفات مختلفة عن الرخص الصادرة للعقارات بذات الشارع وذلك بمدينة الحوامدية.



كما شملت الشكاوى المقدمة من المواطنين طلب برفع كفاءة طريق مصر أسيوط نطاق قرية مزغونة واستكمال مشروع الصرف الصحي وخطه الإنارة بقربة الشوبك بمركز البدرشين وشكاوى من مخالفات بناء ونزاع على ملكية قطعه أرض وتعديل رخصة بناء واستكمال مشروع الصرف بمركز ومدينة أطفيح وإصدار رخصة بناء لمواطن بقرية برنشت بالعياط وفتح شارع مغلق بقرية القصر بالواحات البحرية والبطء في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون بمركز كرداسة.



وقد تم التعامل مع كافة الشكاوى الواردة من المواطنين وحلها على الفور بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.



وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

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