طلاب جامعة حلوان يشهدون منافسات بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - شارك طلاب جامعة حلوان في زيارة ميدانية مميزة لمشاهدة فعاليات بطولة مصر الدولية للفروسية، المقامة حاليًا على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة،ووتكتسب البطولة أهمية خاصة كونها مؤهلة لبطولة كأس العالم.

بطولة مصر الدولية للفروسية

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز الأنشطة الطلابية وربط الشباب بالأحداث الرياضية العالمية.

وتم مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان على أننا نحرص على إتاحة الفرص لطلابنا للمشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، والتي تقام على أرض مصر، فمثل هذه الزيارات تفتح آفاقًا جديدة أمام طلابنا، وتعزز من ثقافتهم.

وقد أتاحت الزيارة للطلاب فرصة فريدة لمشاهدة المنافسات عن قرب، والتعرف على تفاصيل رياضة الفروسية العالمية، كما تمكنوا من زيارة المرافق المتطورة لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي تعد صرحًا رياضيًا عالميًا يضاف إلى منشآت العاصمة الإدارية الجديدة.

وبهذه الزيارة نؤكد على الدور الريادي لجامعة حلوان في دعم الأنشطة الطلابية وربط الجانب الأكاديمي بالأنشطة الرياضية والثقافية، مما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب.

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