مبادرات مشتركة بين وزارة البيئة والأكاديمية العربية، إنشاء مركز معلومات لتغير المناخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:07 مساءً - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مثمرًا مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات البيئية، وتحديدًا في مجالات تغير المناخ وإدارة المخلفات.

مبادرات مشتركة لمعالجة التحديات البيئية

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والأكاديمي في مواجهة التحديات البيئية الملحة، مشيدةً بالدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية في دعم البحث العلمي والابتكار في المجال البيئي.

وقد اتفق الطرفان على عدد من المبادرات المشتركة، من بينها:

إنشاء مركز معلومات لتغير المناخ حيث سيتم إنشاء مركز متخصص لتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بتغير المناخ، وذلك بهدف دعم صناع القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة.



تطوير تطبيقات إلكترونية للحد من الكربون

كما سيتم تطوير تطبيقات ذكية تساعد الأفراد على حساب انبعاثات الكربون الخاصة بهم واتخاذ خطوات للحد منها، بالاضافة الى انه سيتم تنظيم مسابقات لطلاب الأكاديمية لتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة لحل التحديات البيئية، مثل إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات مفيدة.



وسيتم أيضا تنظيم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في القطاعات المختلفة للتعامل مع القضايا البيئية، مثل إدارة المخلفات الطبية.



وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة في حل المشكلات البيئية، مؤكدةً على أن مصر تزخر بطاقات شابة قادرة على الإبداع والابتكار في هذا المجال.

من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أن الأكاديمية حريصة على تقديم كل الدعم لجهود الدولة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه يمثل هذا التعاون بين وزارة البيئة والأكاديمية العربية خطوة مهمة نحو بناء مستقبل بيئي مستدام لمصر. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.

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