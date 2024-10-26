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رئيس الوزراء: نسعى لخفض الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: نسعى لخفض الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نسعى لخفض الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أجرى زيارة اليوم إلى مجموعة من المصانع بمحافظة السويس، المصنع الأول كان مصنع الألواح الجبسية، وعلى الرغم من أنه فرع من شركة ألمانية إلا أنه سيقدم خدماته لمصر والمنطقة المحيطة، والمصنع الآخر متخصص في الأثاثات والمفروشات.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس: «نحرص على دفع العمل في القطاعات المنتجة لمكونات المشروعات بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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