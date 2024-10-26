بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بمحافظة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، مؤتمرا صحفيا، عقب جولته التفقدية في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية في محافظة السويس.

ويقدم موقع كلمتك لمتابعيه وزواره البث المباشر للمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس.

بث مباشر مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من محافظة السويس