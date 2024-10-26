رئيس الوزراء يتفقد مصنع «يونيفرسال للأثاث» في حي عتاقة بمحافظة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 02:00 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على أن يكون ضمن جدول زياراته الأسبوعية إلى المحافظات، تفقد مجموعة من المصانع القائمة بهذه المحافظات، حتى يتسنى له التأكد من سير العمل بهذه المصانع بصورة منتظمة، في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بهذا القطاع المهم، بما يُسهم في النهوض به وزيادة حجم صادراته.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، ضمن زيارته التي يقوم بها اليوم السبت لمحافظة السويس، مصنع "يونيفرسال للأثاث" القائم بالمنطقة الحرة في حي عتاقة، وكان في استقباله حسن العطاس، رئيس مجلس إدارة المصنع، وعدد من مسؤولي المصنع السعوديين.

وقال رئيس مجلس إدارة مصنع "يونيفرسال للأثاث": المصنع أُنشيء عام 2020 على مساحة 15 ألف متر مربع، وهو مصنع متخصص في صناعة الأثاث المنزلي والمكتبي والفندقي، وتبلغ استثماراته 5 ملايين دولار، من خلال استثمارات سعودية.

وأوضح "العطاس" أن المصنع يعمل به نحو 160 عامل مصري، وأنه يعتمد على المكون المحلي بنسبة 40%، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المصنع يُخصص إنتاجه بالكامل للتصدير، ومن المستهدف خلال المرحلة المقبلة أن يتم تخصيص 10% من إنتاج المصنع للسوق المحلية.

كما قدّم المهندس محمد نجاتي، مدير عام المصنع، شرحا حول مراحل التصنيع ومنتجات المصنع، وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصنع يونيفرسال تُقدَر بـ 150 ألف غرفة أثاث مكتبي وفندقي ومنزلي، فيما يبلغ حجم مبيعاته السنوية مليون دولار.

وأطْلَعَ مدير عام المصنع رئيس الوزراء ومرافقيه على أحدث التقنيات المستخدمة في المصنع، والتي تسهم في إنتاج أثاث عالي الجودة يُلبي الاحتياجات العالمية، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية والاستدامة البيئية.

وقال المهندس محمد نجاتي: تم تجهيز المصنع بأحدث الآلات والمعدات في صناعة الأثاث، بما يضمن الدقة والكفاءة في الإنتاج.. وأكد أن المصنع يعتمد على فريق فني متميز يعمل على تطوير تصاميم عصرية وتتناسب مع أحدث الاتجاهات العالمية، مشيرًا كذلك إلى أن إدارة المصنع تحرص على توطين التكنولوجيا والمعرفة، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث المهارات في مجال صناعة الأثاث، بما يُسهم في رفع مستوى وكفاءة الصناعة المحلية.

وفي غضون ذلك، توجّه حسن العطاس بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له على هذه الزيارة، قائلًا: فخورون بمساهمتنا في تنمية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، فنحن نؤمن بالقدرات المتميزة للشباب المصري، ونسعى جاهدين إلى تمكينهم وتدريبهم على أعلى مستوى وتوفير المزيد من فرص العمل لهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المصنع عن تطلعه إلى الإسهام بشكل أكبر في تعزيز الشراكة بين مصر والسعودية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لا سيما صناعة الأثاث.

وفي ختام تفقده للمصنع أكد رئيس الوزراء للمسؤولين بمصنع يونيفرسال أن أي نوع من الدعم المطلوب سيتم توفيره على الفور لذلك المصنع، من أجل دعم الاستثمارات والنهوض بالصناعة في المجالات المهمة، وزيادة نسبة المكون المحلى.

كما سجّل الدكتور مصطفى مدبولي كلمة في سجِل الزيارات، أعرب فيها عن سعادته بزيارة مصنع يونيفرسال في محافظة السويس اليوم، متمنيا التوفيق والمزيد من النجاح له.