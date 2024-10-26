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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 27 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 27 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 27 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:51 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة اخر الليل وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:19
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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