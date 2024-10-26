جدول امتحانات أكتوبر 2024 لصفوف النقل بالجيزة.. تفاصيل ومواعيد مهمة للطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:43 مساءً - جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل، عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لكافة المراحل التعليمية، للتعرف على مواعيد عقد المواد الدراسية وترتيبها.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المدارس تبدأ عقد جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، بداية من غدًا الأحد الموافق 27 أكتوبر وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر.

جدول امتحانات أكتوبر للصف الثالث الابتدائي

- يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين الموافق 28أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر: محتوى متعدد التخصصات «اكتشف» التربية الدينية.

جدول امتحانات أكتوبر للمرحلة الابتدائية

- يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادتي الرياضيات، و تكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي

- يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادتي الجبر، والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

- يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

- يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة الدراسات.

جدول امتحانات أكتوبر للصف الأول الثانوي

- يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادتي الرياضيات، والتاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة العلوم المتكاملة.

جدول امتحانات أكتوبر للصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر: يتم عقد امتحان الرياضيات التاريخ للشعبة الأدبي، وامتحان الرياضيات والأحياء للشعبة العلمي.

- يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة علم النفس للشعبة الأدبي، وامتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمي.

- يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر: يتم عقد امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبي، وامتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمي.