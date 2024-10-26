أشرف صبحي يناقش رسالة دكتوراه في جامعة حلوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:14 مساءً - استضاف مجمع الفنون والثقافة بـ جامعة حلوان مناقشة رسالة دكتوراه فى مجال علوم الرياضة وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع، وبإشراف الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي للمجمع.

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

وشهدت المناقشة حضورًا لافتًا لنخبة من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة، حيث شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كمناقش للرسالة، إلى جانب حضور الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة، والدكتور كمال درويش، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك.

وقدم الباحث سعيد محمد رسالته بعنوان "تقويم أساليب الرعاية وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى الناشئين الرياضيين وفقا للتصنيف الطبقي"، أمام لجنة المناقشة المكونة من: الدكتورة مايسة محمد (رئيسًا ومناقشًا)، الدكتور أشرف صبحي (مناقشًا)، الدكتورة هند سليمان (مشرفًا)، الدكتور أيمن صلاح (مشرفًا).

ويأتي اختيار مجمع الفنون والثقافة لاستضافة هذا الحدث الأكاديمي المهم تأكيدًا على دوره المحوري كمركز علمي وثقافي متكامل، حيث يوفر المجمع بيئة أكاديمية متميزة مجهزة بأحدث التقنيات والمرافق التي تلبي احتياجات الباحثين والدارسين من مختلف التخصصات.

ويعد المجمع اليوم وجهة رئيسية للباحثين والأكاديميين، بفضل ما يتمتع به من إمكانيات متطورة وقاعات مجهزة بأحدث التقنيات، مما يجعله مركزًا متميزًا يخدم المجتمع الأكاديمي والبحثي في مصر.

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