الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

توجيه عاجل من «التعليم» لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توجيه عاجل من «التعليم» لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

توجيه عاجل من «التعليم» لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - امتحانات شهر أكتوبر 2024.. أصدرت المدارس الثانوية، توجيهًا عاجلًا من خلال عدة تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن الاستعداد لعقد وإجراء امتحانات شهر أكتوبر 2024 المقرر عقدها خلال الأسبوع الجاري.

شحن التابلت المدرسي استعدادًا لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

شددت المدارس الثانوية، على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة التأكد من شحن التابلت المدرسي وربطه بشبكة الإنترنت المدرسية، استعدادًا لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

امتحانات شهر أكتوبر 2024

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 إلكترونيًا

وأكدت المدارس على أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا للطلاب الذين تسلموا التابلت المدرسي، بينما يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا للطلاب غير المستلمين التابلت المدرسي.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 على مستوى الإدارة

ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إعداد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارة التعليمية، ويتم إعداد 3 نماذج امتحانية للطلاب.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخدمات، ورقيًا، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأضافت الوزارة، أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية أثناء عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في أي مادة من المواد، يتم استكمال الامتحان لهذه المادة ورقيًا في نفس موعد الامتحان.

امتحانات شهر أكتوبر 2024

طريقة عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للطلاب

وبالنسبة للطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت «الخاص - الخدمات» أو الطلاب الذين تعرضوا لفقدان التابلت أو كسر أو سرقة، يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الأخرى، بداية من غدًا الأحد 27 أكتوبر وتستمر حتى نهاية الأسبوع الخميس 31 أكتوبر.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024

ويتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في المقررات الدراسية التي تم تدريسها خلال الفترة الدراسية منذ انطلاق العام الجديد وحتى موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

اقرأ أيضاً
ضوابط عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل في المدارس

التعليم تحدد مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لجميع صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق