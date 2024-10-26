توجيه عاجل من «التعليم» لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - امتحانات شهر أكتوبر 2024.. أصدرت المدارس الثانوية، توجيهًا عاجلًا من خلال عدة تعليمات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن الاستعداد لعقد وإجراء امتحانات شهر أكتوبر 2024 المقرر عقدها خلال الأسبوع الجاري.

شحن التابلت المدرسي استعدادًا لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

شددت المدارس الثانوية، على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة التأكد من شحن التابلت المدرسي وربطه بشبكة الإنترنت المدرسية، استعدادًا لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 إلكترونيًا

وأكدت المدارس على أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا للطلاب الذين تسلموا التابلت المدرسي، بينما يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا للطلاب غير المستلمين التابلت المدرسي.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 على مستوى الإدارة

ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إعداد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارة التعليمية، ويتم إعداد 3 نماذج امتحانية للطلاب.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخدمات، ورقيًا، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأضافت الوزارة، أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية أثناء عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في أي مادة من المواد، يتم استكمال الامتحان لهذه المادة ورقيًا في نفس موعد الامتحان.

طريقة عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للطلاب

وبالنسبة للطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت «الخاص - الخدمات» أو الطلاب الذين تعرضوا لفقدان التابلت أو كسر أو سرقة، يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الأخرى، بداية من غدًا الأحد 27 أكتوبر وتستمر حتى نهاية الأسبوع الخميس 31 أكتوبر.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024

ويتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في المقررات الدراسية التي تم تدريسها خلال الفترة الدراسية منذ انطلاق العام الجديد وحتى موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024.