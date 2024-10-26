بتكلفة 514 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية، يُرافقه الدكتور «عبد العزيز قنصوة»، رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وبدأت الزيارة بافتتاح «وحدة قسطرة الأوعية الدموية» بمستشفى سموحة الجامعي، والمجهزة بأحدث أجهزة القسطرة لخدمة قطاع كبير من المرضى. كما افتتح الوزير «وحدة عناية القلب» بالمستشفى ذاتها، والتي تعمل على مدار الساعة وتضم أجهزة متقدمة مثل جهاز الثاقب الحلزوني «Rotablator».

كما شملت الافتتاحات «مبنى مانشستر» بمستشفى المواساة، المخصص لطلاب برنامج الطب المشترك مع جامعة مانشستر البريطانية، ويحتوي على مبنى إداري وآخر تعليمي.

وأكد عاشور، افتتاح «مدرج 1 بكلية الهندسة ليصبح مركز مؤتمرات متكامل، يضم قاعات ندوات مُجهزة بأحدث التقنيات، ومسرح مجهز لفعاليات متنوعة.

وافتتح وزير التعليم العالي، عددًا من المشروعات بالمستشفى الرئيسي الجامعي ومركز خدمات اليوم الواحد، ومستشفى برج العرب ومستشفى الحضرة عبر «الفيديو كونفرانس»، وشملت الافتتاحات وحدة جراحات عيون الأطفال، ومركز السمع والاتزان، ووحدة علاج إصابات العمود الفقري، ومبنى العلاج الإشعاعي لعلاج أورام الأطفال، فضلًا عن «كبسولة جراحات أورام المخ» الأولى من نوعها بالإقليم.

وأكد عاشور، حرص الوزارة على تطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها ركيزة أساسية في الخدمات الصحية والتعليمية، مشيدًا بالدور المهم لجامعة الإسكندرية في تحسين جودة خدماتها الطبية والتعليمية.

من جهته، أشار الدكتور قنصوة إلى أن تكلفة المشروعات الجديدة بلغت 514 مليون جنيه» بهدف رفع كفاءة المستشفيات الجامعية وزيادة قدرتها الاستيعابية.