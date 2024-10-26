الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

بتكلفة 514 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بتكلفة 514 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية - أخبار كلمتك

بتكلفة 514 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية، يُرافقه الدكتور «عبد العزيز قنصوة»، رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وبدأت الزيارة بافتتاح «وحدة قسطرة الأوعية الدموية» بمستشفى سموحة الجامعي، والمجهزة بأحدث أجهزة القسطرة لخدمة قطاع كبير من المرضى. كما افتتح الوزير «وحدة عناية القلب» بالمستشفى ذاتها، والتي تعمل على مدار الساعة وتضم أجهزة متقدمة مثل جهاز الثاقب الحلزوني «Rotablator».

كما شملت الافتتاحات «مبنى مانشستر» بمستشفى المواساة، المخصص لطلاب برنامج الطب المشترك مع جامعة مانشستر البريطانية، ويحتوي على مبنى إداري وآخر تعليمي.

وأكد عاشور، افتتاح «مدرج 1 بكلية الهندسة ليصبح مركز مؤتمرات متكامل، يضم قاعات ندوات مُجهزة بأحدث التقنيات، ومسرح مجهز لفعاليات متنوعة.

وافتتح وزير التعليم العالي، عددًا من المشروعات بالمستشفى الرئيسي الجامعي ومركز خدمات اليوم الواحد، ومستشفى برج العرب ومستشفى الحضرة عبر «الفيديو كونفرانس»، وشملت الافتتاحات وحدة جراحات عيون الأطفال، ومركز السمع والاتزان، ووحدة علاج إصابات العمود الفقري، ومبنى العلاج الإشعاعي لعلاج أورام الأطفال، فضلًا عن «كبسولة جراحات أورام المخ» الأولى من نوعها بالإقليم.

وأكد عاشور، حرص الوزارة على تطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها ركيزة أساسية في الخدمات الصحية والتعليمية، مشيدًا بالدور المهم لجامعة الإسكندرية في تحسين جودة خدماتها الطبية والتعليمية.

من جهته، أشار الدكتور قنصوة إلى أن تكلفة المشروعات الجديدة بلغت 514 مليون جنيه» بهدف رفع كفاءة المستشفيات الجامعية وزيادة قدرتها الاستيعابية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق