شقق الإسكان 2024.. موعد ورابط التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - شقق الإسكان 2024.. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد فتح باب الحجز للتقديم في أكبر طرح للوحدات السكنية شقق الإسكان 2024، والذي يشمل نحو 6575 وحدة، في 15 مدينة جديدة مختلفة.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، كافة التفاصيل المتعلقة بـ شقق الإسكان 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

موعد الحجز في شقق الإسكان 2024

وصرح وزير الإسكان، أن غدًا أولى أيام التقديم لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي تشمل 6575 وحدة سكنية، مشيرًا إلى إتاحة 5% أي 330 وحدة للمواطنين ذوي الهمم من إجمالي الوحدات المطروحة.

أماكن الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الطرح الجديد يأتي في 15 مدينة جديدة بأنحاء مصر المختلفة وذلك على النحو التالي: 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - بدر - الشروق - العبور - السادات - العاشر من رمضان - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر غرب أسيوط - غرب قنا الجديدة»، لافتًا إلى أن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز، تلبية لرغبات المواطنين للحصول على وحدة سكنية في أماكن جديدة وبأسعار مناسبة.

تفاصيل التقديم والحجز في شقق الإسكان 2024

وأشار «الشربيني»، إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بـ حجز شقق الإسكان 2024، ستتوفر اعتبارًا من غد الأحد 27 أكتوبر الجاري، وحتى الخميس 26 ديسمبر المقبل، عبر موقع مسكن - محور الوحدات وذلك عبر الرابط التالي: رابط التقديم.

ولفت إلى أن الموقع سيشمل تفاصيل الطرح مثل: «أسلوب الحجز - الموقع - المساحات - الأسعار - أسلوب السداد - موعد سحب الكراسات - شروط التقديم»، مضيفًا أن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين سيكون في موعد لاحق بعد غلق باب الحجز عبر الموقع.

خطوات حجز شقق الإسكان 2024

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، خطوات حجز وحدات الإسكان 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

- أن يقوم المتقدم الراغب في الحجز من المواطنين الطبيعيين أو ذوي الهمم بالتسجيل عبر موقع مسكن.

- إدخال البيانات المطلوبة ومن بينها: «الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم».

- إرفاق صورة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة.

- اختيار المشروع والمدينة المراد الحجز بها واختير الدور «أرضي - متكرر - أخير».

- ثم سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذي تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل التالية: «ماستر كارد - سداد كاش عن طريق فوري بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان».

- وأخيرًا يتم إرفاق مستند السداد على الموقع.

موعد إجراء القرعة بين المتقدمين لحجز شقق الإسكان 2024

ولفت الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه فور انتهاء فترة التقديم للحجز، يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة، وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز، وإخطارهم بموعد ومكان إجراء القرعة بين المتقدمين على أن تبدأ إجراءات القرعة بذوي الهمم أولا، ثم يتم استكمال إجراءات القرعة لباقي الحاجزين من المواطنين.