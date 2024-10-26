الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

وزير التموين: تعميم سوق اليوم الواحد بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التموين: تعميم سوق اليوم الواحد بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعميم سوق اليوم الواحد بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الوزارة لتوسيع نطاق مشروع «سوق اليوم الواحد» ليشمل جميع محافظات الجمهورية، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح الأسواق المؤقتة، حيث ساهمت في زيادة المعروض من السلع وتقليل دور الوسطاء، مما أدى إلى خفض الأسعار.

وأضاف أن هذه الأسواق ستُقام بشكل دوري في كل محافظة بالتعاون مع الإدارات المحلية لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للجميع.

وأكد الوزير على استمرار مبادرة «من الغيط» في المجمعات الاستهلاكية، والتي توفر المنتجات بأسعار مخفضة و تهدف المبادرة إلى دعم الفلاحين من خلال شراء محاصيلهم مباشرة وطرحها للمستهلكين دون تدخل الوسطاء، مما يضمن جودة السلع وتنوعها بأسعار ميسرة، شدد الوزير على التزام الوزارة بمراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير كافة السلع الضرورية بأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطنين.

اقرأ أيضاً
«التعليم» تحدد مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024.. وضوابط الورقة الامتحانية

وزير التموين يعلن من الإسكندرية انطلاق مبادرة «سوق اليوم الواحد للمزارعين» (تفاصيل)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق