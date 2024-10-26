رئيس الوزراء يتفقد مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك خلال زيارته لمحافظة السويس اليوم.

زيارة رئيس مجلس الوزراء للسويس

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عـام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس.

وفي مستهل جولته بالمجمع. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وأن هناك توجيهات من سيادته بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.

تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة المصرية تعمل على مجموعة من المحاور التي تستهدف رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية الحيوي، ويأتي من بين هذه المحاور إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي ستحدث ثورة حقيقية في مجال الرعاية الصحية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى موقف منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، منوها إلى أن هناك نحو 73% من إجمالي مواطني المحافظة مسجلين بالمنظومة، ومشيرا إلى أن التأمين الصحي الشامل قد ساهم بدرجة كبيرة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة ورفع القدرات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية.

بينما قدم الدكتور أحمد السبكي عرضا حول مجمع السويس الطبي، موضحا أنه يعد أضخم مجمع طبي يحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية لأهالي السويس وإقليم القناة، ولافتا إلى أنه سيصبح أول مجمع طبي يطلق منصة رقمية لنظام إدارة المباني (BMS) والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى باستخدام التكنولوجيا الذكية مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI).

مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

وأضاف أنه سيتم لأول مرة إطلاق منظومة تشغيل أنظمة المستشفى بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة SIEMENS.

وفي إطار ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد غرف العناية المركزة وغرف المرضى والحضانات، واستمع خلال ذلك إلى شرح من الدكتور إسماعيل الحفناوي الذي أوضح أن تجربة أنظمة التشغيل بالمجمع بدأت منذ 15 أكتوبر 2023، وتم التشغيل التجريبي لقسم الطوارئ اعتبارًا من 19 ديسمبر من العام ذاته، كما تم اضافة خدمات (المناظير – القسطرة – وحدة الكلى) بدءا من 2 يناير 2024.

ولفت الدكتور إسماعيل الحفناوي إلى أن المجمع يقام على مساحة أرض تبلغ 35000 متر مسطح، بينما تقدر المساحة البنائية بـ 65000 متر مسطح، موضحا أن البنية التحتية لمجمع السويس الطبي مصممة طبقا لمتطلبات التحول الرقمي في ضوء أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف: المبنى مصمم إنشائيا بالكود المعماري AIA والذي يرعى بدوره متطلبات ذوي الهمم. كما تمت مراعاة معايير الجودة الطبية والسلامة والصحة المهنية في تصميم المبنى، منوها إلى أن المبنى مؤمن ضد خطر الحرائق.

فيما نوه مدير عـام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس إلى أن المجمع مُجهز بالاثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية على أحدث مستوى من التجهيزات.

وقال إن عدد الأسرّة بالمجمع يصل إلى 427 سريرا، بالإضافة إلى 70 كرسي غسيل كلوي، و64 سرير كشف بالعيادات.

وأشار أيضًا إلى أن المجمع يتكون من 8 مبان، ويضم المبني الرئيسي: المدخل الرئيسي، الطوارئ، الأشعة، التعقيم، المطابخ، المغسلة، وثلاجة حفظ الموتى في الطابق الأرضي. ويشمل الطابق الأول: المكاتب الإدارية، وقسم الحروق، والمناظير، والمعامل، والصيدلية، والعلاج الطبيعي، وقسم المسالك البولية، ووحدة الغسيل الكلوي، والنساء والتوليد، والحضانات.

بينما يضم الطابق الثاني: 8 أجنحة لإقامة الداخلية، ويشمل الدور الثالث: الرعاية المركزة، العمليات، ووحدة القلب.

ولفت مدير عـام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس إلى أن مبني العيادات يشمل قسم الأشعة والصيدلية وعيادات خارجية ومكاتب إدارية. كما يتكون مبني سكن التمريض من دور أرضي و4 أدوار (16 أستديو إقامة + 28 غرفة إقامة)، أما مبني سكن الأطباء فمكون من دور أرضي و3 أدوار (6 استراحات أطباء بنظام الدوبليكس).

هذا بالإضافة إلى المباني الخدمية التي تضم: محطة الكهرباء والمحولات، ومبني موزع الجهد المتوسط، ومبنى محطة التبريد، ومبني الخزان الأرضي.

وتحدث الدكتور إسماعيل الحفناوي عن الرعاية المركزة، موضحا أن القوة التشغيلية تبلغ 20 سريرا لاستقبال التخصصات الطبية المختلفة ومنها حالات الجراحة والحوادث، ويتم ذلك ضمن أعلى معايير الجودة.

وقام رئيس الوزراء بزيارة أحد المرضى الذي يتلقى علاجه بالمجمع وإجراء حديث معه للاطمئنان على حالته الصحية والخدمات التي تقدم له، كما زار الدكتور مصطفى مدبولي أيضا قسم حضانات المبتسرين، واطمأن على مستوى الرعاية الصحية به

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