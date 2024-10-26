الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

لجنة أخلاقيات استخدام الحيوانات بجامعة القاهرة تبحث واقعة فيديوهات إيذاء الكلاب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لجنة أخلاقيات استخدام الحيوانات بجامعة القاهرة تبحث واقعة فيديوهات إيذاء الكلاب - أخبار كلمتك

لجنة أخلاقيات استخدام الحيوانات بجامعة القاهرة تبحث واقعة فيديوهات إيذاء الكلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - اجتمعت لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي (CU-IACUC) برئاسة الدكتورة خديجة جعفر، وذلك للنظر فيما أحاله إليها رئيس جامعة القاهرة بشأن ما تجريه الجامعة من تحقيقات حول المقاطع المصورة والمتداولة التي نسبت إلى كلية الطب البيطري وحملت إيذاءات للكلاب المستخدمة في أغراض التعليم والبحث العلمي.

استخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي

وأكدت اللجنة على النهج المؤسسي لتفعيل برنامج رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، والذي يشتمل على وجوب وجود مرفق متكامل لإيواء الحيوانات، وبرنامج تدريبي متخصص في علوم الحيوانات المعملية والرعاية البيطرية، وتطبيق السلامة والصحة المهنية، واحترام حقوق الحيوانات والرقابة الدورية على آليات التعامل معها، بما يضمن أعلى درجة من التعامل الإنساني والرفق للحيوانات الخاضعة للتعليم والبحث العلمي.

 

وأشارت اللجنة إلى الالتزام باتخاذ كافة السبل لتطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة برعاية الحيوانات، ووجوب احترام سياسات مراعاة الحيوانات وحصر أماكن إيواء الحيوانات بالجامعة وإعداد قاعدة بيانات بشأنها، ومتابعة رفع كفاءة هذه الأماكن بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية، وتحديد القائمين بالإشراف عليها من ذوي الاختصاص في مجال علوم الحيوانات المعملية.

واعتمد رئيس الجامعة ما انتهت إليه اللجنة، تمهيدًا للعرض على مجلس الجامعة بجلسته القادمة لاتخاذ اللازم نحو ضمان تفعيل الاشتراطات والمعايير الخاصة برعاية الحيوانات بجميع كليات ومعاهد ومراكز الأبحاث بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير العمل يعلن عن فتح باب التقديم على وظائف جديدة مطلوبة في السعودية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق