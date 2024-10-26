مصر للطيران توقع اتفاقية مشاركة بالرمز مع إير كايرو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - أعلنت مصر للطيران وإير كايرو عن زيادة عدد الوجهات المتاحة للمسافرين عبر اتفاقية المشاركة بالرمز بين كلا الشركتين، وذلك في ضوء خطة التكامل والتعاون بين شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري وشركة إير كايرو، وتوحيد شبكة كلا الشركتين للوصول لأقصى استفادة ممكنة بما يخدم مصلحة الركاب.

اتفاقية المشاركة بالرمز بين مصر للطيران وإيركايرو

وقال المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: "يهدف توسيع الشراكة مع الشريك إير كايرو إلى توفير تجارب سفر سلسة وتعزيز نطاق وصول الشبكة إلى نقاط مختلفة وفتح أفاق جديدة لعملائها وتدعيم تواجدها في الأسواق المحلية والدولية، كما تساهم هذه الخطوة في توسيع خيارات السفر لضيوف الناقل الوطني المصري بما يسهم في تعزيز قطاعي الطيران والسياحة والسفر ويفتح الباب لاستكشاف وجهات الجذب المتنوعة في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف زكريا أن "هذا التوسع يأتي استجابة لطلبات العملاء للمزيد من الخيارات والمرونة في تخطيط رحلاتهم، فمع إضافة العديد من الوجهات الجديدة إلى الشبكة المشتركة، يمكن للمسافرين الأن الاستمتاع بتجربة سفر أكثر سلاسة وراحة، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المدن حول العالم".

فتح آفاقًا جديدة في المجالات التجارية والسياحية حول العالم

ومن جانبه أكد الطيار أحمد شنن رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو "يمهد التعاون بين الشركتين الطريق إلى تعزيز العمل المشترك وفتح آفاقًا جديدة في المجالات التجارية والسياحية حول العالم، واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة والتي تنعكس بشكل إيجابي علي الحركة السياحية وجذب المزيد من السياح".

وأضاف شنن أن "أسطول إير كايرو يشهد تطورًا ملحوظًا حيث تمتلك الشركة 39 طائرة من الطرازات المختلفة لتقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء، كما تتيح الشراكة للمسافرين حجز رحلتهم بأكملها بتذكرة واحدة وتسليم أمتعتهم لمرة واحدة بسلاسة عند بداية رحلتها وحتى وجهتهم النهائية.

ويشمل التوسع إمكانية الوصول إلي مجموعة واسعة من المدن حول العالم حيث تعد شركة مصر للطيران ناقل مسوق على إير كايرو من «القاهرة إلى كل من أنطاليا / كولون، ومن الغردقة إلى / بودابست»، وأما شركة أير كايرو ناقل مسوق على مصر للطيران من القاهرة إلى كل من «براغ / بودابست / دار السلام / أكرا / الفجيرة».

جدير بالذكر أنه تم التوقيع على التوسع الجديد بين مصر للطيران_الناقل الوطني المصري وشركة إير كايرو خلال شهر أكتوبر 2024، ومن المتوقع البدء في تفعيل النقاط الجديدة خلال موسم شتاء 2025/2024.

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