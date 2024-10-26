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بسبب توترات المنطقة، إلغاء رحلات مصر للطيران إلى بغداد وأربيل - أخبار كلمتك

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بسبب توترات المنطقة، إلغاء رحلات مصر للطيران إلى بغداد وأربيل - أخبار كلمتك

بسبب توترات المنطقة، إلغاء رحلات مصر للطيران إلى بغداد وأربيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران، إنه نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة،  فقد تم إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى كلٍ من بغداد وأربيل بالعراق اليوم لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، كما تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران  رقم (MS0719) المتجهة إلى عمان اليوم.

وأضافت الشركة الوطنية: "لذا يرجى التكرم من عملاء  مصر للطيران ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني  
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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