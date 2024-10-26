بسبب الأحداث الإقليمية.. مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى بغداد وأربيل وعمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - ألغت مصر للطيران، اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، رحلاتها المتجهة إلى كل من بغداد وأربيل بالعراق، وذلك نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان اليوم السبت، أن إلغاء الرحلات لمدن بغداد وأربيل سيستمر لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

كما تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران رقم (MS0719) المتجهة إلي عمان اليوم.

وطالبت مصر للطيران عملائها ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.