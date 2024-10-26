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بسبب الأحداث الإقليمية.. مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى بغداد وأربيل وعمان - أخبار كلمتك

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بسبب الأحداث الإقليمية.. مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى بغداد وأربيل وعمان - أخبار كلمتك

بسبب الأحداث الإقليمية.. مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى بغداد وأربيل وعمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - ألغت مصر للطيران، اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، رحلاتها المتجهة إلى كل من بغداد وأربيل بالعراق، وذلك نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان اليوم السبت، أن إلغاء الرحلات لمدن بغداد وأربيل سيستمر لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

كما تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران رقم (MS0719) المتجهة إلي عمان اليوم.

وطالبت مصر للطيران عملائها ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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