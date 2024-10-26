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«التعليم» تحدد مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024.. وضوابط الورقة الامتحانية - أخبار كلمتك

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«التعليم» تحدد مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024.. وضوابط الورقة الامتحانية - أخبار كلمتك

«التعليم» تحدد مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024.. وضوابط الورقة الامتحانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - امتحانات شهر أكتوبر 2024.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، وذلك تزامنًا مع عقدها غدا الأحد 27 أكتوبر 2024.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وتبدأ الإدارات التعليمية بكافة المحافظات، في عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، بداية من غدًا الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، وتستمر امتحانات شهر أكتوبر 2024 حتى نهاية الأسبوع الجاري.

امتحانات شهر أكتوبر 2024

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024 للإعدادية

- مقرر امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الأول الإعدادي: من درس: تركيب الذرة صفحة إلى درس: المادة وخصائصها.

- مقرر امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الثاني الإعدادي: من درس: محاولات تصنيف العناصر إلى درس: تدرج خواص العناصر بالجدول الدوري الحديث.

ضوابط الورقة الامتحانية لامتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلة الإعدادية

- عدد أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلة الإعدادية 11 سؤال إجباري.

- زمن الإجابة على أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلة الإعدادية 50 دقيقة شاملة المراجعة.

- تتضمن امتحانات شهر أكتوبر 2024 أسئلة موضوعية بنسبة 30%، منها:

- الاختيار من متعدد.

- الصواب والخطأ.

- المزاوجة.

- الإكمال المقيد.

- إعادة الترتيب.

- كما تتضمن امتحانات شهر أكتوبر 2024 الأسئلة المقالية القصيرة وتشمل:

- الشرح.

- الوصف.

- التفسير.

- اذكر السبب.

- ماذا يحدث لو التوضيح.

- ما وظيفة، المقارنة.

- التصنيف.

- مسألة.

- لا تتضمن ورقة امتحانات شهر أكتوبر 2024 المعلومات والأنشطة الأثرائية.

- يتم اختيار أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 من التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي و الأداء الصفي طوال الأسابيع السابقة.

امتحانات شهر أكتوبر 2024

تحديد وقت لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

ويتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، ويتم تحديد وقت عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 فترة كاملة أو نصف فترة، وفقًا للوزن النسبي لطبيعة المادة الدراسية.

الهدف من امتحانات شهر أكتوبر 2024

وفي هذا السياق، أضحت وزارة التربية والتعليم أهمية عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 والهدف منها، وهو قياس نواتج التعليم المرتبطة بالمنهج والمقررات التي يتم تدريسها لهذه المرحلة، والوقوف على نقاط القوة والضعف عند الطلاب.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، في المقررات الدراسية التي تم تدريسها منذ بداية العام الدراسي وحتى قبل عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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