حالة الطقس الآن.. نشاط رياح وأجواء باردة على أغلب الأنحاء والأرصاد تحذر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - حالة الطقس الآن.. تشهد البلاد طقس غائم جزئي على أغلب أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى نشاط الرياح، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس الآن.

حالة الطقس الآن

وكشفت الأرصاد حالة الطقس الآن، مشيرة إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، مما تزيد الإحساس ببرودة الأجواء.

وحذرت الطقس من انخفاض درجات الحرارة الصغرى خاصة المناطق الصحراوية والمكشوفة والجبلية، وتسجل سانت كاترين 5 درجات مئوية ليلا، وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خاصةً للأطفال.

حالة الطقس

أوضحت الأرصاد حالة الطقس، لافتة إلى ان البلاد تشهد على مدار الأيام القليلة الماضية انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، خاصةً خلال فترات الليل وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، وذلك مع الاقتراب من النصف الثاني من فصل الخريف الذي يتميز بسمات فصل الشتاء.

ويسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة نهاراً على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد، ويكون حاراً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم

توقعت الأرصاد، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، لافتة إلى وجود نشاط للرياح المعتدلة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 28 18 العاصمة الإدارية 28 17 6 أكتوبر 28 17 بنها 27 18 دمنهور 27 19 وادي النطرون 27 19 كفر الشيخ 27 18 المنصورة 28 18 الزقازيق 28 18 شبين الكوم 27 17 طنطا 27 17 دمياط 26 20 بورسعيد 26 22 الإسماعيلية 29 15 السويس 29 19 العريش 28 16 رفح 27 15 رأس سدر 30 19 نخل 27 06 كاترين 23 05 الطور 28 16 طابا 27 16 شرم الشيخ 31 22 الإسكندرية 26 20 العلمين 26 20 مطروح 25 21 السلوم 25 18 سيوة 26 15 رأس غارب 31 21 الغردقة 31 20 سفاجا 32 20 مرسى علم 32 22 شلاتين 32 23 حلايب 30 22 أبو رماد 31 22 رأس حدربة 30 22 الفيوم 28 16 بني سويف 28 16 المنيا 28 16 أسيوط 29 15 سوهاج 30 16 قنا 32 17 الأقصر 32 17 أسوان 32 18 الوادي الجديد 30 15 أبو سمبل 32 18