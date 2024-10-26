وزير التموين يعلن من الإسكندرية انطلاق مبادرة «سوق اليوم الواحد للمزارعين» (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق مبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين" بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أنها خطوة مهمة لتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك.

وعبر وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، على الجهود المبذولة في التنسيق مع مختلف الأطراف لتنفيذ هذه المبادرة بنجاح.

وقال الدكتور شريف فاروق: «يشرفني التواجد اليوم نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وأوجه الشكر لكل من وزير الزراعة الإيطالي، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والسفير الإيطالي في مصر على دعمهم لهذا الحدث».

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يأتي بالتعاون بين محافظة الإسكندرية، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للزراعات لدول البحر الأبيض المتوسط، كما يساهم في تنفيذه اتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة "أصوات المزارعين" الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مثل هذه المبادرات التي تتيح منافذ تسويقية مباشرة للمزارعين، وتساهم في تحسين دخلهم ورفع كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي، مما يدعم الاقتصاد المحلى مؤكدا على أهمية التعاون الدولي في تنفيذ هذه المشروعات، التي تعزز من الشراكات الاستراتيجية في مجالات الزراعة والتجارة.