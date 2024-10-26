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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي - أخبار كلمتك

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي - أخبار كلمتك

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

الفريق أحمد خليفة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي
الفريق أحمد خليفة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

حيث قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالمرور على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل، وأدار حواراً مع عدد من المقاتلين استمع خلاله إلى الأسئلة والاستفسارات التي تدور بأذهانهم في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات، وأشاد بتفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة.

الفريق أحمد خليفة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي
الفريق أحمد خليفة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

فضلاً على دورهم في التصدي لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، أعقبها تناول الفريق أحمد خليفة، وجبة الغذاء مع المقاتلين بإحدى النقاط الحدودية، وأوصاهم بالحفاظ على العزيمة والإصرار من أجل حماية حدود الوطن وصون مقدساته.

الفريق أحمد خليفة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي
الفريق أحمد خليفة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطل البرى للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار ال 24 ساعة، مشيداً بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

الفريق أحمد خليفة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي
الفريق أحمد خليفة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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