رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

حيث قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالمرور على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل، وأدار حواراً مع عدد من المقاتلين استمع خلاله إلى الأسئلة والاستفسارات التي تدور بأذهانهم في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات، وأشاد بتفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة.

فضلاً على دورهم في التصدي لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، أعقبها تناول الفريق أحمد خليفة، وجبة الغذاء مع المقاتلين بإحدى النقاط الحدودية، وأوصاهم بالحفاظ على العزيمة والإصرار من أجل حماية حدود الوطن وصون مقدساته.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطل البرى للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار ال 24 ساعة، مشيداً بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.