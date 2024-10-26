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رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي (فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:08 مساءً - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من نقاط الإرتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للإطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل، وأدار حوارًا مع عدد من المقاتلين إستمع خلاله إلى الأسئلة والإستفسارات التى تدور بأذهانهم فى ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفهم المقاتلين لمهامهم والإستعداد القتالى العالى لمقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة فضلًا على دورهم فى التصدى لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى , أعقبها تناول الفريق أحمد خليفة وجبة الغذاء مع المقاتلين بإحدى النقاط الحدودية , وأوصاهم بالحفاظ على العزيمة والإصرار من أجل حماية حدود الوطن وصون مقدساته.

إجراءات التأمين علي منفذ قسطل البرى

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطل البرى للإطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار ال 24 ساعة، مشيدًا بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار.

وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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