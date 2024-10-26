3 وزراء أجانب يزورون المتحف القومي للحضارة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:08 مساءً - زارت لومينيتسا أودوبيسكو وزيرة الخارجية الرومانية والوفد المرافق لها، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على هامش زيارتها الرسمية لمصر.

زارت وزيرة الخارجية الرومانية لمصر

وكان في استقبال الوفد الروماني الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب به، وقدم له نبذة عن المتحف وتاريخ بنائه والدور الثقافي والمجتمعي الذي يلعبه لرفع الوعي الأثري والعلمي والسياحي لدى المجتمع والدارسين، كما قدم لوزيرة الخارجية الرومانية هدية تذكارية من المتحف.

واصطحبت الدكتورة ميسرة صلاح أمينة متحف، الوفد الروماني في جولة داخل بالمتحف، شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، تعرفوا خلالها على ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وفي نهاية الجولة، أعربت وزيرة الخارجية الرومانية عن إعجابها بالمتحف وما يبرزه من مكانة مصر الحضارية من خلال مقتنياته التي تروي تاريخ تطور الحياة والتراث المصري عبر العصور المختلفة، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات الملكية.

زيارة وزير الصحة اليوناني للمتحف القومي للحضارة

وفي سياق متصل، استقبل المتحف أيضًا الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة اليوناني والدكتور مايكل دامانيوس وزير الصحة القبرصي والوفدين المرافقين لهما.

جاءت الزيارتين علي هامش مشاركتهم في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي تم انعقاده في مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام».

وحرص الدكتور الطيب عباس عليى استقبال الوزيرين والوفود المرافقة لهما، حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن المتحف، كما أهداهم كتالوج المومياوات الملكية الخاص بالمتحف.

قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة

وأجرى الوزيران والوفدان المرافقان لهما، جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، وأعربوا عن انبهارهم بالمومياوات الملكية وأسلوب العرض الراقي لها، وأيضًا القطع الأثرية المعروضة بالقاعة الرئيسية والتي تعبر عن أوجه الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة خاصة تلك القطع الخاصة بالطب والتي تشهد علي براعة المصريين القدماء لاسيما الطرف الصناعي لقدم إحدى أميرات مصر القديمة والمعروض بالقاعة الرئيسية.

وفي نهاية الزيارة حرص الوزيران على تدوين كلمة في دفتر الزيارات الخاصة بالمتحف، أعربا خلالها عن سعادتهما واعتزازهما بهذه الزيارة، وتقديرهما لما وجدوه من حفاوة الاستقبال، كما حرصا على تسجيل زيارتهما للمتحف بالتقاط الصور التذكارية.

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