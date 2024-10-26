رئيس الوزراء يتفقد هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، واستمع لشرح تفصيلي حول ما تم تنفيذه والمبادرات الرئاسية بالمحافظة وتقديم أكثر من مليون خدمة.

وبدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، استهلها بتفقد مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى" "داره" بحي عتاقة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين.

وعقب وصوله، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته اليوم لمحافظة السويس، التي تتزامن مع احتفالها بعيدها القومي، تأتي في إطار الجولات التفقدية الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع ودفع العمل بها والسعي للتغلب على أية تحديات قد تعوق المراحل التنفيذية.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بمحافظة السويس، لخدمة أهالي المحافظة، لا سيما مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما يتطلب استكمال ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، مع مراعاة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وأن يكون على أعلى مستوى من الجودة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم تنفيذ ما يزيد على 13 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة السويس.