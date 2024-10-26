صندوق التنمية الحضرية: المرحلة الأولى من مبادرة «داره» تستهدف 13 محافظة بـ 24 مشروع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: إنه بدعم القيادة السياسية كان لديهم القدرة على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في عواصم المحافظات، مشددًا على أنه تم تنفيذ عدد كبير من هذه المناطق واليوم بدأت مرحلة تسليم العقود للمرحلة الأولى بمدينة السويس ضمن المبادرة الرئاسية «داره».

وأوضح «صديق»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة تطوير عواصم المحافظات بمرحلتها الأولى تستهدف 13 محافظة بـ24 مشروع، مؤكدًا أنهم شاركوا في معرض تسويقي بالمملكة العربية السعودية وحصد صندوق التنمية الحضرية على أعلى نسبة تسويق بين كل الشركات التي عرضت بالمعرض.

وشدد على أن المرحلة الأخيرة من المشروعات بدأت العمل على التطوير ليشمل المشروع على مرافقه وخدماته وله إدارة وأمن وحراسة ويتم دراسة قبل تسكين الوحدات السكنية، منوهًا بأن المشروعات بمحافظة السويس أقل المشروعات سعرًا في البيع لأهالي السويس، مؤكدًا على أن الإقبال كان شديد على المشروعات بالمحافظة.