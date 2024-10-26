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اليوم.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال القبائل العربية بذكرى انتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

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اليوم.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال القبائل العربية بذكرى انتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

اليوم.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال القبائل العربية بذكرى انتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - يحتفل اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، اليوم السبت، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بانتصارات السادس من أكتوبر، تقام في استاد العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، حيث قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا بزيارة تفقدية إلى استاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «انتظرونا اليوم في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».

ويشهد استاد العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، احتفالية ضخمة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي إلى جانب تمثيل شعبي واسع من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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