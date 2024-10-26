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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين البحرى والقبلى - أخبار كلمتك

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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين البحرى والقبلى - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين البحرى والقبلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - أعلنت هيئة السكة الحديد عن اجراء بعض التعديلات في تركيب  ٦ قطارات أرقام ۱۰۱۱/۱۰۱۰ القاهرة / أسوان وبالعكس، وقطارى أرقام ٥٩٤/٥٩٣ القاهرة / السويس وبالعكس، وقطاری أرقام ۱۱۱٢/٩٦٣ القاهرة / الإسماعيلية وبالعكس.

وتضمن تعديل تركيب القطارات

  • اعتبارا من يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٠١٠ المتجه من القاهرة / أسوان وبالعكس بتغيير تركيب القطار من عربات روسي تهويه إلى عربات روسي ثالثة مكيفة  .
  • اعتبارا من يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٠١١ المتجه من أسوان / القاهرة وبالعكس بتغيير تركيب القطار من عربات روسي تهويه ديناميكية إلى عربات روسي ثالثة مكيفة
  • اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ٥٩٣ القاهرة / السويس وقطار رقم  ٥٩٤ السويس / القاهرة من عربات محسنة إلى عربات روس تهويه ديناميكة
  • اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ٩٦٣ القاهرة / الإسماعيلية وقطار رقم  ١١١٢ الإسماعيلية / القاهرة من عربات محسنة إلى عربات روسى تهويه ديناميكة.
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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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