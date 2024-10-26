السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجهين البحرى والقبلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - أعلنت هيئة السكة الحديد عن اجراء بعض التعديلات في تركيب ٦ قطارات أرقام ۱۰۱۱/۱۰۱۰ القاهرة / أسوان وبالعكس، وقطارى أرقام ٥٩٤/٥٩٣ القاهرة / السويس وبالعكس، وقطاری أرقام ۱۱۱٢/٩٦٣ القاهرة / الإسماعيلية وبالعكس.

وتضمن تعديل تركيب القطارات

اعتبارا من يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٠١٠ المتجه من القاهرة / أسوان وبالعكس بتغيير تركيب القطار من عربات روسي تهويه إلى عربات روسي ثالثة مكيفة .

اعتبارا من يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٠١١ المتجه من أسوان / القاهرة وبالعكس بتغيير تركيب القطار من عربات روسي تهويه ديناميكية إلى عربات روسي ثالثة مكيفة

اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ٥٩٣ القاهرة / السويس وقطار رقم ٥٩٤ السويس / القاهرة من عربات محسنة إلى عربات روس تهويه ديناميكة

اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ٩٦٣ القاهرة / الإسماعيلية وقطار رقم ١١١٢ الإسماعيلية / القاهرة من عربات محسنة إلى عربات روسى تهويه ديناميكة.

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