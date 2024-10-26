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وزير التموين: التوسع في أسواق "اليوم الواحد"بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

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وزير التموين: التوسع في أسواق "اليوم الواحد"بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

وزير التموين: التوسع في أسواق "اليوم الواحد"بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطط لتوسيع انتشار أسواق "اليوم الواحد" في مختلف محافظات الجمهورية.

 

وأكد أنه سيتم إنشاء أكثر من سوق في المحافظة الواحدة لتلبية احتياجات المواطنين. 

 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير،  أول سوق للمزارعين والمنتجات الغذائية بالإسكندرية، الذي ينفذ بدعم من الغرفة التجارية المصرية والمعونة الإيطالية، بحضور فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية،  السفير الإيطالي في مصر، ميشيل كوروني، وأحمد الوكيل رئيس  اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية والمتوسطية، ورئيس غرفة الإسكندرية. 

 

وأوضح فاروق أن الحكومة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر توفير وسائل دعم شاملة، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تُمثل أحد المحاور الأساسية في تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية. 

 

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية كانت السباقة في احتضان هذا النموذج، حيث يهدف المشروع إلى ضبط الأسواق وتقديم السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن توفير فرص عمل لصغار المنتجين والمزارعين.

 

وأضاف فاروق أن أسواق "اليوم الواحد" توفر السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة، دون المرور عبر حلقات التداول التقليدية، ما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمواطنين بجودة عالية وأسعار معقولة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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