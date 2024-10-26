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رئيس جامعة الأزهر يصل الأقصر للاطمئنان على الطالبات المصابات بالتسمم - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة الأزهر يصل الأقصر للاطمئنان على الطالبات المصابات بالتسمم - أخبار كلمتك

رئيس جامعة الأزهر يصل الأقصر للاطمئنان على الطالبات المصابات بالتسمم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عبد الوهاب فكري، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر؛ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والوفد المرافق له؛ والذي ضم كل من محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، وذلك بمقر المدينة الجامعية بكلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر.
 

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وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وجه رسالة طمأنة بشأن ما تم تداوله من معلومات عن وجود حالات تسمم بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر ونقلهن إلى مستشفى الكرنك.

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حقيقة تسمم طلاب المدينة الجامعية الأزهرية في الأقصر 

وانتقل المحافظ على الفور إلى مستشفى الكرنك للوقوف على الوضع، وكان في استقباله اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، والدكتور أحمد البرعي رئيس اقليم الصعيد والمشرف العام علي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير عام مستشفي الكرنك الدولي.

ومن جانبه، أوضح مدير عام مستشفى الكرنك أنه فور تلقي المستشفى إشارة من غرفة العمليات المركزية بوجود حالات إعياء بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر، تم رفع درجة الاستعداد القصوي بقسم الطوارئ واستنفار كافة الأطقم الطبية. 

وورد لقسم الطوارئ 89 طالبة من الطالبات المقيمات بالمدينة الجامعية إثر شكواهن من أعراض غثيان وآلام بالبطن، وتم تقييم حالاتهن على الفور وتبين أن حالاتهن الصحية مطمئنة وجميع العلامات الحيوية بالجسم في الحدود الطبيعية.

توفير سيارات لتأمين انتقال الطالبات من المستشفى للمدينة الجامعية

وتم إجراء اللازم للطالبات وخروجهن جميعا من قسم الطوارئ، كما تم توفير سيارات لتأمين انتقالهن من المستشفي إلى محل إقامتهن بالمدينة الجامعية.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بتواجد فريق طبي داخل المدينة الجامعية لمتابعة الحالات الصحية للطالبات تحسبا لأي حالات طارئة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمتابعة الحالة الصحية للطالبات بعد خروجهن من المستشفى ومعرفة تداعيات الأحداث.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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