زاهي حواس يشرح أسرار الأهرامات وأبو الهول للممثلة الأمريكية جودي تيرنر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - التقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، الممثلة الأمريكية جودي تيرنر أمام تمثال أبو الهول والوفد المرافق لها.

مراحل بناء الأهرامات

وقال حواس للوفد إن أبو الهول صخرة صماء، وأن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وشرح له كيفية بناء الأهرامات، وإكتشاف مقابر العمال بناة الهرم، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات التى تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق.



وأضاف حواس، أن أهم كشف في القرن 21 هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، وتحدث عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات "ScanPyramids"، حيث تم الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه حوالي2.10 مترًا.

البحث عن قبر الملكة نفرتيتي بوادي الملوك



وأشار حواس إلي أن يجري البحث عن قبر الملكة نفرتيتي في منطقة وادي الملوك، كما يجري البحث عن هرم الملك حوني، ومقبرة إيمحتب في سقارة.



وتحدث حواس عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

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