استعدادا لإجراء الاختبارات غدا.. «التعليم»: الانتهاء من تجهيز أسئلة امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 10:55 صباحاً - امتحانات شهر أكتوبر 2024.. أعلنت إدارات التربية والتعليم، انتهائها من تجهيز أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية، استعدادًا لانطلاق الاختبارات من الأسبوع الجاري.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأوضحت الإدارات التعليمية، أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، بداية من غدًا الأحد 27 أكتوبر الجاري، وحتى نهاية الأسبوع.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ما عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوي العامة.

تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي والثانوي

وأضافت الوزارة، أنه يتم عقد تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من خلال معلم الفصل، كما يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 بالمواصفات المعلنة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في المقررات الدراسية التي تم تدريسها للطلاب منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات، موضحة أن امتحانات شهر أكتوبر 2024 تتضمن أسئلة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الفترة الثانية

ويتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل، في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، ويتم تحديد إذا كانت فترة كاملة أم نصف فترة من خلال الوزن الطبيعي للمادة، على أن يتم استكمال اليوم الدراسي الطبيعي.

درجات الاختبارات الشهرية

وأوضحت الوزارة، أنه يتم احتساب 5 درجات للاختبارات الشهرية من درجات أعمال السنة للطلاب، ويتم عقد اختبارين شهرين خلال الفصل الدراسي الواحد، واختبار نهائي في نهاية الفصل.