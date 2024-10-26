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لـ ذوي الهمم.. وزير الإسكان: شراء كراسة شروط إعلان «سكن لكل المصريين 5 ابتداء من 18 نوفمبر - أخبار كلمتك

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لـ ذوي الهمم.. وزير الإسكان: شراء كراسة شروط إعلان «سكن لكل المصريين 5 ابتداء من 18 نوفمبر - أخبار كلمتك

لـ ذوي الهمم.. وزير الإسكان: شراء كراسة شروط إعلان «سكن لكل المصريين 5 ابتداء من 18 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 10:38 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد فتح باب شراء كراسات الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالطرح الجديد.

موعد فتح باب شراء كراسة الشروط في سكن لكل المصريين 5

أوضح وزير الإسكان، أنه سيتم فتح باب شراء كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ابتداءً من يوم الإثنين 18 نوفمبر المقبل، وذلك لذوي الهمم.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

مساحات الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين 5

وأشار الوزير إلى أن الطرح الجديد لــ سكن لكل المصريين 5 يتضمن نحو 78730 وحدة سكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وبمساحات تتراوح بين 75 متر وحتى 90 متر.

مبادرة سكن لكل المصريين 5

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد من مبادرة سكن لكل المصريين 5، تكون بنظام التمويل العقاري.

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتابعت أن مقدم جدية حجز الوحدات 20 ألف جنيه، بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة في المحافظات، وبالنسبة للوحدات السكنية في المدن الجديدة، يكون مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه.

سعر كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في الطرح الجديد لمبادرة سكن لكل المصريين 5 من خلال شراء كراسة الشروط والتي يقدر ثمن شرائها 300 جنيه، بالإضافة إلى دفع المصروفات الإدارية والتي تقدر بــ 355 جنيه، مع سداد مقدم جدية الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أماكن سداد المصروفات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويتم سداد كافة المصروفات السابقة، لإثبات جدية حجز وحدة من الوحدات المطروحة، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

موعد فتح باب شراء كراسات الشروط لذوي الهمم

وأضافت مي عبد الحميد، أنه يمكن للمواطنين ذوي الهمم شراء كراسة الشروط بداية من يوم الإثنين 18 نوفمبر المقبل، وحتى يوم 25 نوفمبر 2024، موضحة أنه تم تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم فقط، ليتمكنوا فيه لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن.

موعد فتح باب شراء كراسات الشروط للمواطنين

وتابعت أنه سيتم فتح باب شراء كراسة الشروط لكافة المواطنين بداية من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر المقبل، ويستمر شراء كراسة الشروط لحجز الوحدات المطروحة جديدًا حتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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