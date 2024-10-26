مدبولي يصل محافظة السويس استعدادا لبدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 10:38 صباحاً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة السويس، استعدادا لبدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، ويسلم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زار الأسبوع الماضي محافظة المنيا وتفقد عددًا من المشروعات في قطاع الصحة.